Юлия Захарова высказалась об отношениях с Константином Богомоловым и рассказала почему еще не родила

Сейчас актриса счастлива с другим мужчиной. Ее избранником стал с ландшафтный дизайнер Алексей Новгородский. Звезда по-прежнему не спешит ставить штамп в паспорте, но не скрывает того, что задумывается о детях. Захарова говорит, что у нее и ее партнера нет проблем со здоровьем, поэтому она не сомневается в том, что сможет стать матерью. Возможно, это случится в ближайшем будущем.

«Это не проблема совершенно. По медицинской части и у меня, и у Алексея все нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребенка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока Бог не дает детей», — поделилась Юлия.

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Источник: передача «PRO Жизнь» с Юлией Ягафаровой