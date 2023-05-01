Модная прическа, щеки пухлые: Кудрявцева запечатлела свою подросшую дочку в лимонной куртке на отдыхе в Сочи

Примечательно, что накануне Лера устроила поездку. Она отметилась в аэропорту с наследницей. Телеведущая усадила наследницу на чемодан и катила его по залу. Как оказалось, она отправилась в Сочи. Блондинка остановилась с дочкой в санатории.

Кудрявцева запечатлела ее в спортивном костюме сливочного цвета и лимонной куртке. Она сделала ей прическу, заплетя косичку вокруг головы.

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