Модная прическа, щеки пухлые: Кудрявцева запечатлела свою подросшую дочку в лимонной куртке на отдыхе в Сочи

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что ее часто зовут вести разные концерты и мероприятия. В 51 год блондинка не перестает следит за своей внешностью. Она успевает не только строить карьеру, но и воспитывать дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым.
Примечательно, что накануне Лера устроила поездку. Она отметилась в аэропорту с наследницей. Телеведущая усадила наследницу на чемодан и катила его по залу. Как оказалось, она отправилась в Сочи. Блондинка остановилась с дочкой в санатории.
Кудрявцева запечатлела ее в спортивном костюме сливочного цвета и лимонной куртке. Она сделала ей прическу, заплетя косичку вокруг головы.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники заметили, что Мария подросла. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Какая милашка», «Уже большая», «Ой, какие милые щечки», «Классная такая», «Блондинка на миллион», «Ох, что за красотка», — стали писать подписчики.