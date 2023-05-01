«Всплески этих чувств»: Милош Бикович объяснил, чем отличаются в отношениях русские девушки от сербок

Актер Милош Бикович порассуждал о своих романах и девушках, которые ему нравятся.

Ранее актер заявлял, что он без ума от актрисы Марго Робби. Однако недавно Бикович немного изменил свое мнение.

«Главное, чтобы она умела шутить, чтобы с ней было легко. А Марго Робби – это то, что мы видим на камеру, в отношениях это было бы совсем другое. Может быть, я бы сбежал оттуда, как из горящего дома. Мне нравятся красивые женщины, но это не исключает внутренние данные», – отметил артист.