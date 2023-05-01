Шикарная квартира в Париже, Дом Моды, усадьба: наследство Вячеслава Зайцева

У известного модельера Вячеслава Зайцева осталось наследство, которое отойдет его единственному сыну Егору. Единственный момент: в последние годы отец и сын не общались, кутюрье окружали неизвестные люди, которые всегда наводили подозрения.

У Зайцева осталась шикарная квартира в Париже, которую ему много лет назад подарил мэр города. Многоэтажный Дом Моды на проспекте Мира в Москве и усадьба в подмосковном Каблуково.

Кстати, у Дома Моды в последнее время были финансовые проблемы. Сначала проблемы с оплатой аренды, а потом и работники подали в суд на руководство из-за невыплаты зарплаты.

Бизнес был признан убыточным, так что сыну, скорее всего, достанутся и эти долги.

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