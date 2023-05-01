«Что еще надо?»: на звезду «Дома-2» Александру Черно снова написали жалобу в опеку

Подписчики звезды «Дома-2» Александры Черно объявили ей бой. Пользователи Сети считают, что девушка - недостаточно хорошая мать для своего ребенка. Мол, она много гуляет, да и вообще у нее одни тусовки на уме.

В итоге люди написали заявление в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве. В ведомстве им сообщили, что жалобу перенаправили в опеку.

Черно в шоке. Она заявляет, что у нее все хорошо, а жаловаться надо на действительно плохих родителей.

«Мне это надо сейчас? Кому-то что-то доказывать, объясняться. Мне это зачем, чтобы к нам приходили, смотрели. Что еще надо?» - возмущается Черно в соцсетях.

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