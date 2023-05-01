Друг Вячеслава Зайцева рассказал, кто был рядом с модельером в день его смерти

Вчера, 30 апреля, ушел из жизни известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Мужчина умер в возрасте 85 лет. Вячеславу Михайловичу стало плохо вечером. Его госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением в Щелковскую больницу, где он и скончался.

По словам друга модельера Вадима Хусаинова, в роковой момент рядом с кутюрье находился его помощник. Именно он и вызвал врачей скорой помощи.

«С ним в последние минуты был Олег, его помощник, он вызвал скорую помощь. Мы общались с ним всегда через Олега, были всегда на связи. У нас на 9 мая планировалось мероприятие в Каблуково, где он собирал всех своих друзей, дизайнеров. Сегодня прям как обухом по голове», — говорит Вадим.

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Источник: Telegram-канал Super