Из-за чего на самом деле умер Вячеслав Зайцев - озвучен диагноз

Известный российский дизайнер Вячеслав Зайцев умер в воскресенье, 30 апреля, в одной из московских больниц, не приходя в сознание. Его привезли в тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти кутюрье.

По официальной версии, у Зайцева помимо болезни Паркинсона была язва желудка, которая и вызвала внутреннее кровотечение.

Зайцеву накануне резко стало плохо, он пожаловался на боли в животе. Скорую вызвали быстро, но уже все равно было поздно.

В окружении Зайцева в последние годы были посторонние люди, с сыном он не общался. Правоохранительные органы еще дадут оценку уровню жизни, которой жил маэстро.

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