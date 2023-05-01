Все достанется одному человеку: кто получит наследство Вячеслава Зайцева

Стало известно, кому отойдет наследство модельера Вячеслава Зайцева.

Речь идет о главном детище Зайцева. Дом Моды Вячеслава Зайцева достанется сыну дизайнера. На Егора Зайцева законно оформили Дом Моды. Только это предприятие приносит прибыль семье Зайцевых. Остальные 13 зарегистрированных модельером организаций в последние два года не функционируют.

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