Все достанется одному человеку: кто получит наследство Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press

На момент кончины дизайнеру 85 лет.

Стало известно, кому отойдет наследство модельера Вячеслава Зайцева.

Речь идет о главном детище Зайцева. Дом Моды Вячеслава Зайцева достанется сыну дизайнера. На Егора Зайцева законно оформили Дом Моды. Только это предприятие приносит прибыль семье Зайцевых. Остальные 13 зарегистрированных модельером организаций в последние два года не функционируют.

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«Доходы предприятия за 2021 год составили 64 млн рублей. Для того чтобы Дом Моды был прибыльным, Егору ранее пришлось пройти через суд и распродать часть активов», – сообщили в riafan.ru.

Напомним, модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни.

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