Арестованы часть счетов Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной

Налоговая служба крепко взялась за инфоцыган, которые много лет зарабатывали деньги на пустом месте. В понедельник, 1 мая, стало известно, что ведомство арестовало счета двух компаний Оксаны Самойловой и одной - Ксении Бородиной.

Подробности пока не сообщаются, блогерши в соцсетях пока хранят молчание.

Ранее за неуплату налогов арестовали создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Оказалось, что коуч задолжала государству почти один миллиард рублей!

До этого налоговая прошлась по блогершам Лерчек и Александре Митрошиной.

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