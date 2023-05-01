Пугачева приезжала в Россию на разговор: чем все закончилось на самом деле

Алла Пугачева вместе с пятым мужем Максимом Галкиным* сбежали из России год назад. Шоумен не смог держать язык за зубами, вскоре его признали иноагентом. Вслед за ним оскандалилась и жена, которая назвала россиян рабами и холопами. Но в сентябре наведалась в Россию. Про тот приезд было много слухов, мол, прилетала Примадонна обелить свое и имя мужа с помощью высокопоставленных лиц.
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Так оно и было на самом деле, подтвердила журналист Маргарита Симоньян. В программе «Новые русские сенсации» на НТВ редактор RT высказалась, что визит Примадонна свой по высоким чинам действительно сделала.
«Пугачева же приезжала. Не задалось, я так понимаю. Да, прошлась, насколько я знаю, но, как видите, вернулась обратно», - подтвердила Симоньян.
Успеха Пугачева не добилась и улетела снова в Израиль, теперь уже с детьми Гарри и Лизой, которых оформила в израильскую школу. Семейство проживает на чужбине по сей день.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.