Пугачева приезжала в Россию на разговор: чем все закончилось на самом деле

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Так оно и было на самом деле, подтвердила журналист Маргарита Симоньян. В программе «Новые русские сенсации» на НТВ редактор RT высказалась, что визит Примадонна свой по высоким чинам действительно сделала.

«Пугачева же приезжала. Не задалось, я так понимаю. Да, прошлась, насколько я знаю, но, как видите, вернулась обратно», - подтвердила Симоньян.

Успеха Пугачева не добилась и улетела снова в Израиль, теперь уже с детьми Гарри и Лизой, которых оформила в израильскую школу. Семейство проживает на чужбине по сей день.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.