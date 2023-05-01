Рудова в черном смокинге на голое тело выставила напоказ манящие «холмики»: лишила людей сна

Актриса Наталья Рудова любит привлечь к себе внимание откровенным контентом. Звезда сериала «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» то и дело пости кадры в бикини или откровенных нарядах, вызывая восторги и вздохи у онлайн-публики. В праздничные выходные она решила снова побудоражить фолловеров перед сном.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
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Рудова надела черный смокинг на голое тело. Придерживая края лацканов рукой, дабы не засветить интимное, она щегольнула красивым декольте. Манящие «холмики» кокетливо выглянули в глубоком вырезе, зрелище лишило сна добрую половину подписчиков Рудовой.