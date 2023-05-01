Маленькие шаги в большой теннис: Фахрийе Эвджен показала тренировку старшего сынишки от Бурака Озчивита на корте

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Мама за кадром подавала ему мячи, а сынок отбивал их на другую часть корта. Судя по довольному выражению лица мальчика, занятие ему пришлось по душе.

Ранее Очзивит показывал, как сам учит первенца боксировать. Они вышли на тренировку в собственном дворе и отрабатывали удары сначала на тренажере, а потом друг с дружкой.