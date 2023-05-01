Самбурская в откровенном декольте засветила кружева: все узнали, в каком она сейчас белье

Звезда театра и кино Настасья Самбурская накануне участвовала в театральной постановке, где ей пришлось раздеваться. Красотка с шикарным телом, над которым она много трудилась, не стала стесняться и легко сняла с себя лишнее.

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А перед этим она вышла на связь с подписчиками и показала, в чем она отправляется на подмостки. На ней было красное платье с откровенным декольте, из которого выглядывали черные кружева. Нижнее белье во всей красе поклонники увидят чуть позже, а пока она оставила место воображению, щегольнув интимными деталями.