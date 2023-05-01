Новости шоу-бизнеса: умер Вячеслав Зайцев, на «Маске» выбрали победителей, Ани Лорак пожаловалась на абьюз

В «Маске» выбрали победителя

Четвертый сезон шоу «Маска» завершился грандиозным финалом на сцене «Крокус Сити Холл» в Москве. Первое место поделили между собой Мамонтенок и Скорпион. Первым оказался Дима Билан, в костюме второго – Сергей Лазарев.

Ани Лорак пожаловалась на абьюз

Певица Ани Лорак призналась, что пострадала от отношений с абьюзером. Она рассказала, как незаметно «растворилась» в человеке, а тот начал ею манипулировать. Кого она имела в виду, не раскрыла. Сейчас звезда счастлива с инструктором йоги Исааком Виджраку с Ибицы.