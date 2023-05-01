Вместо домашнего ареста: Блиновская рискует оказаться в СИЗО – ее марафонные помощники постарались

Суд постановил поместить Елену Блиновскую под домашний арест в рамках уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере до 26 июня. Но блогерша рискует оказаться в СИЗО. Об этом стало известно ТАСС. «Помогут» ей в этом ее помощники.

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Дело в том, что кураторы от лица Блиновской продолжают продавать ее марафоны в соцсетях. Это подразумевает рассылку голосовых сообщений Елены, более того, помощники обещают даже личное общение с создательницей курсов – летом или осенью. Если суд усмотрит в этом нарушение наложенных запретов со стороны Блиновской, то домашний арест ей отменят и поместят под стражу.

Напомним, Блиновскую задержали при попытке сбежать за границу. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов.