Ефимова в легком платьице расставила ноги в поле: ветерок теребит юбочку, бедра оголяет

Звезда спорта Юлия Ефимова давно обосновалась в США, куда уезжала тренироваться. Судя по всему, теперь плавание у нее в прошлом, а на первый план вышли путешествия, общение с друзьями и прогулки по побережью Атлантики. Насыщенные будни красотка иногда демонстрирует в соцсетях. И на этот раз снова похвасталась, какую красоту лицезрела в природе Калифорнии.

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Ефимова уехала в маковые поля, чтобы устроить фотосессию. Она позировала на фоне цветущих бескрайних просторов в красивом платье со шлейфом и открытой спиной. Ветерок колыхал юбочку Юлии, то и дело задирая ее, и зрители узрели голые бедра Ефимовой, расставившей изящно ножки для фотосессии.