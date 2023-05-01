«Стал плотным живот, появились боли»: вскрылось, что произошло с Зайцевым перед самой смертью

Смерть Вячеслава Зайцева всколыхнула шоу-бизнес и индустрию моды. Еще бы, ведь это по-настоящему великий звездный кутюрье, совершивший прорыв в советской фэшн-индустрии. Ему было 85 лет. Как прошли последние часы жизни модельера, рассказал Вадим Хусаинов, который в последние годы был чуть ли не единственным приближенным Зайцева.

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Состояние Вячеслава Михайловича ухудшилось внезапно и резко, передает Хусаинов. Вроде ничто не предвещало беды, как вдруг кутюрье почувствовал себя плохо.

«У Вячеслава Михайловича стал плотным живот, появились боли. Сразу обратились за медицинской помощью», - рассказал mk.ru Хусаинов. И подчеркнул: «Он хотел жить, не хотел умирать. Мы строили такие планы...».

Причиной смерти стало желудочное кровотечение. Зайцев скончался, не приходя в сознание. Соболезнования в связи с кончиной мэтра выразили многие его коллеги, друзья и поклонники.