Самбурская сняла с себя все лишнее на сцене: лежит в бюстгальтере и трусиках, чулочки стягивает

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская к лету добилась своей лучшей формы. Она долго и упорно трудилась на тренировках и продолжает работать над собой, а также тщательно следит за тем, что попадает к ней в тарелку. Такие старания окупились с лихвой – теперь о фигуре, как у нее, мечтают многие поклонники красотки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Меж тем, точеные формы Самбурская не стесняется оголять теперь даже на сцене. Она накануне участвовала в спектакле, где ей пришлось раздеваться. При помощи партнера она сняла с себя лишнюю одежду и осталась в одних трусах и бюстгальтере. Чулочки ей тоже помогли снять – красотка осталась соблазнительно лежать на подмостках, к восторгу зрительного зала.