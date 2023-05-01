«Наше все»: Максим Галкин* отреагировал на смерть Вячеслава Зайцева

Уехавший из России Максим Галкин* отреагировал на печальные новости о кончине Вячеслава Зайцева 30 апреля. Весть о том, что мастер ушел из жизни, в считанные минуты облетела, кажется, весь свет. Муж Аллы Пугачевой находился по пути во Францию, но поспешил отдать дань памяти звездному кутюрье.

«Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев. Выдающийся мастер. Наше все в мире моды советской эпохи. Жизнерадостный остроумный человек. Сколько невероятных показов, талантливых коллекций, новаторских моделей, он прошел долгий творческий незабываемый путь! Светлая ему память», - написал Галкин* в своем микроблоге.

Великий кутюрье советской и российской моды ушел из жизни в 85-летнем возрасте. Причина смерти уже известна – внутреннее желудочное кровотечение. В реанимацию легендарный маэстро был доставлен без сознания и так и не пришел в себя. в последние годы он сражался с болезнью Паркинсона, не мог ходить и говорить.

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