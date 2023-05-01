Илана из «Уральских пельменей» вышла из душа в одном полотенце: плечиком повела, загаром щегольнула

Илана Юрьева, звезда шоу «Уральские пельмени», майские праздники проводит в кругу семьи. Актриса улетела с мужем и дочкой отдыхать в Арабские Эмираты – любимое направление знаменитости, и теперь радует фанатов в соцсетях кадрами с пляжа.

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Дни пролетают стремительно и насыщенно, и Илана даже не успевает порой выйти вовремя на связь. В этот раз в соцсети она появилась уже поздно вечером, выйдя после душа на балкон. На актрисе ничего, кроме полотенца, из одежды не было, и перед камерой она так и осталась сидеть в махровом одеянии, закрепленном на груди. Люди обратили внимание, как уже успела загореть Илана, и усыпали свою любимицу комплиментами.