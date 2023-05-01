Не нашел покоя: Вячеслав Зайцев перед смертью сильно был измучен

«Красный Диор» русской моды Вячеслав Зайцев ушел из жизни в последний день апреля. Кутюрье было 85 лет. Причина смерти уже обнародована – произошло внутреннее кровотечение в желудке, его госпитализировали в реанимацию Щелковской больнице. По некоторым данным, модельер был без сознания и так и не пришел в себя.

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В последние годы жизни Зайцев неизлечимо болел – в 2016 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. И он изрядно намучился перед смертью, ходить уже не мог и передвигался в инвалидной коляске. Говорить и понимать окружающих мэтр тоже не был в состоянии – как рассказывали окружающие, Зайцев пребывал в полузабытьи. Несмотря на это, кутюрье был постоянно на виду, хотя очевидно, что ему требовалось больше покоя и меньше публичности.

Тем не менее, активно в последние пару лет Зайцева будто намеренно выставляли на всеобщее обозрение. Скандальные тиктоки с пенсионером, кадры из его особняка, мероприятия, на которых модельер лишь улыбается и как будто не понимает, что происходит вокруг, вызвали большой скандал в шоу-бизнесе. Но близких рядом в эти моменты не было - единственный сын кутюрье Егор с 2015 года не общался с отцом.

По материалам сайта kp.ru