«Наш шоу-бизнес – лучший шоу-бизнес в мире!»: кто скрывался в костюме Пуделя в четвертой «Маске»

«Бронза» четвертого сезона шоу «Маска» досталась певице в костюме Пуделя. По ярким зажигательным танцам члены жюри единогласно признали в ней певицу Ладу Дэнс, и так же единогласно присудили ей третье место.

«Хочу поблагодарить шоу «Маска», всю команду, продюсеров, режиссеров, постановщиков… Ребята, вы не представляете, это удивительные люди! Которые делают такую серьезнейшую работу, такое наслаждение для вас. Администраторы даже, балет… Я получила колоссальное удовольствие от этого проекта и, главное, от людей. Наш шоу-бизнес – лучший шоу-бизнес в мире!» - сказала Лада со сцены.