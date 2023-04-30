«Я считаю, что выиграл сегодня»: кто скрывался в костюме Мандрила в шоу «Маска»

В финале шоу «Маска» за победу состязаются Мамонтенок, Мандрил, Скорпион и Пудель. К большому сожалению публики единогласным решением судей проект покинул Мандрил. А под маской Мандрила скрывался Эльчин Азизов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».