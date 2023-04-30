«Я считаю, что выиграл сегодня»: кто скрывался в костюме Мандрила в шоу «Маска»

В финале шоу «Маска» за победу состязаются Мамонтенок, Мандрил, Скорпион и Пудель. К большому сожалению публики единогласным решением судей проект покинул Мандрил. А под маской Мандрила скрывался Эльчин Азизов.
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«Я считаю, что победил сегодня. Прошу простить меня за мое баловство. Это уникальное шоу, в котором даже Мандрил позволяет себе делать то, что он хочет. Я человек с большим опытом, но те эмоции, которые испытываешь тут, они не сравнимы ни с чем», — заявил 47-летний певец в эфире НТВ.