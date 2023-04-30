Названа причина смерти Вячеслава Зайцева: умер после внутреннего кровотечения — в сознание не пришел

Вечером 30 апреля стало известно о смерти именитого модельера Вячеслава Зайцева. Ему было 85 лет. В СМИ также просочились подробности госпитализации кутюрье. Оказывается, он попал в реанимацию и скончался так и не придя в сознание.

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Как передает 5-tv.ru, модельера доставили с желудочно-кишечным кровотечением в Щелковскую больницу. Медики сделали все возможное, но спасти Вячеслава Зайцева им не удалось. Напомним, что модельер долгие годы тяжело болел и практически не появлялся на публике.