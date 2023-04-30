СМИ: Костомаров перенес операцию по протезированию кисти и стопы

Ряд компетентных СМИ сообщают, что Роман Костомаров проходит реабилитацию, которая необходима ему для того, чтобы наиболее комфортно перенести транспортировку в Германию. Лечение может занять несколько месяцев.

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По поступившей информации, олимпийский чемпион в танцах на льду перенес операцию по протезированию на стопе и кисти. Подробных данных о том, как сейчас чувствует себя фигурист, пока нет. Однако коллеги Романа Костомарова не теряют надежды, что он сможет вернуться к любимому виду спорта. Так, хореограф Илья Авербух дал понять, что планирует привлечь спортсмена к работе над новым ледовым шоу.

Кстати, еще в марте в СМИ писали, что Роман Костомаров должен был пройти лечение за границей, в частности, в немецкой клинике.

По материалам Telegram-канала Mash, «СтарХит»