«Не зря учили французский с младенчества»: Галкин* воссоединился с Гарри и Лизой в Париже

Максим Галкин* записал ответное видео для Аллы Пугачевой, встретив двойняшек Гарри и Лизу, когда те приземлились в парижском аэропорту. Ранее Примадонна показала в микроблоге кадры, на которых запечатлела, как собирает детей в дальнюю поездку, отправляя их к отцу.

Не успела Алла Борисовна опубликовать это видео, как ее муж похвастался долгожданной встречей с двойняшка. Лиза и Гарри уселись на диванчике рядом с отцом, который заговорил с ними на французском. Похоже, что не зря двойняшки с младенчества учили этот язык. Вот он им и пригодился.

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«Ну какая милота», «Прелесть просто!», «Озорники!», «Алла тоже приехала??», «Не зря учили французский с младенчества», - пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.