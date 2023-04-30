«Самый недооцененный российский дизайнер»: Собчак отметила масштаб таланта умершего Зайцева

Светская львица и журналист Ксения Собчак высказалась о смерти легендарного модельера Вячеслава Зайцева.

«Слава Зайцев — самый недооцененный российский дизайнер, многими сейчас воспринимается исключительно как человек из «Модного приговора», и это очень грустно, потому что у него совершенно другой размах личности и масштаб таланта», - пишет знаменитость в Telegram.

«Потому что он — это, конечно, первая крутейшая звезда российской моды, чьи первые показы были революцией, наш Пьер Карден и наша Вивьен Вествуд. Но, увы, если ты визионер мирового уровня в Голливуде, то ты успешен, как Спилберг. А если ты визионер мирового уровня в Москве или Петербурге, то ты Балабанов. Или Зайцев — ограниченный «Модным приговором», хорошим денежным попсовым проектом, бесконечно далеким от человека, чье имя стоит первым в истории российской моды».