«Абсолютно выдержан в экстремальных условиях»: Шарапова вспомнила, каким Зайцев был в «Модном приговоре»

Вечером 30 апреля стало известно о смерти известного российского модельера Вячеслава Зайцева. Многие звезды российского шоу-бизнеса опубликовали в социальных сетях прощальные слова великому маэстро мира моды.

«Больше нет Вячеслава Зайцева. Последние годы его жизни мы почти не виделись. Но ярко отработали вместе пять лет в «Модном приговоре», - пишет телеведущая Арина Шарапова. - Яркий, тонкий, командный. Друг. Не предатель. В экстремальных условиях сложных съемок, был абсолютно выдержан. Славы будет не хватать… Покойся с миром…»