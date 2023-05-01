«Сережа, ты уникальная женщина»: Лазарев и Билан разделили первое место четвертой «Маски»

Финал четвертого сезона шоу «Маска» принес множество эмоций, но маловато интриги. Четверо самых сильных участников оказались теми, на кого большинство судей и думали.
Первым разоблачили Мандрила, под маской которого оказался азербайджанский оперный певец, солист Большого театра Эльчин Азизов. Жюри практически единогласно предполагало его.
Третье место в сезоне занял Пудель, под белой маской которого все так же уверенно ожидали увидеть певицу Ладу Дэнс – она и оказалась.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Скорпион пытался прикрыться виртуозной сменой голоса: пел то хриплым мужским, то оперным женским. Но Филипп Кирковров и Валерия все равно были полностью уверены, что под маской с клешнями кроется Сергей Лазарев.
«Браво, Сережа… Так профессионально ради дела издеваться – особенно с хрипом – и насиловать свои связки ради профессии, ради проекта, ради образа может только настоящий профессионал, которым является Сергей Лазарев. Я даже не сомневаюсь, что ты такую жертву принес… И так путал нас, с отличие от другим масок, которые уже даже не скрывают, кто под ними», - выступил Киркоров еще до того, как Скорпион снял маску.
А вот Регина Тодоренко оставила себе право думать, что это женщина.
«Я шла сюда и думала, что там мужчина. Потом после первого номера я поменяла свое мнение и подумала: «Боже, какая сильная женщина! Она гениальна! Какие у нее гибкие связки! Какой гуттаперчевый ум! Как она дошла до этого?! Чтобы каждый раз исполнять так по-разному все композиции». И вот сейчас мне хочется сказать: вы уникальная женщина. Если вы женщина…» - высказалась Регина.
«В контексте того, что мы послушали можно сказать так: Сережа, ты уникальная женщина», - подытожил Тимур Родригез. – Это фантастический артист, который, я считаю, сделал четвертый сезон. На сто процентов».
Мамонтенок пел так, что в его вокале без проблем узнали Диму Билана.
«Так межгалактически владеть вокалом можешь только ты, - высказался Киркоров, обращаясь к маске с хоботом. – Но ты даже не скрываешь, что это ты».
«Я очень надеюсь, что ты успел за это время исполнить те произведения, которые тебе не удавалось включить в свою программу, спеть в других шоу. И видно, с каким удовольствием ты это делаешь. Видно, как ты себя этому посвящаешь, как ты отдаешься этому до конца. Огромное счастье наблюдать за твоим триумфом на этой сцене», - добавил Тимур Родригез.
Когда пришла пора выбирать победителя, голоса разделились: Валерия и Алексей проголосовали, что первым должен снять маску Скорпион, а Регина и Тимур выбрали Мамонтенка. В итоге право выбирать отдали имениннику и председателю жюри Филиппу Киркорову. Тот воспользовался тем фактом, что у него день рождения и повелел разделить место победителя между обоими.
Дима Билан и Сергей Лазарев в финале «Маски». Фото: кадр из эфира канала НТВ
Финалисты сняли маски и под ними оказались Дима Билан и Сергей Лазарев. Но, так как награда одна, Киркоров решил отдать ее Билану.