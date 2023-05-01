«Сережа, ты уникальная женщина»: Лазарев и Билан разделили первое место четвертой «Маски»

Финал четвертого сезона шоу «Маска» принес множество эмоций, но маловато интриги. Четверо самых сильных участников оказались теми, на кого большинство судей и думали.

Первым разоблачили Мандрила, под маской которого оказался азербайджанский оперный певец, солист Большого театра Эльчин Азизов. Жюри практически единогласно предполагало его.

Третье место в сезоне занял Пудель, под белой маской которого все так же уверенно ожидали увидеть певицу Ладу Дэнс – она и оказалась.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Скорпион пытался прикрыться виртуозной сменой голоса: пел то хриплым мужским, то оперным женским. Но Филипп Кирковров и Валерия все равно были полностью уверены, что под маской с клешнями кроется Сергей Лазарев.

«Браво, Сережа… Так профессионально ради дела издеваться – особенно с хрипом – и насиловать свои связки ради профессии, ради проекта, ради образа может только настоящий профессионал, которым является Сергей Лазарев. Я даже не сомневаюсь, что ты такую жертву принес… И так путал нас, с отличие от другим масок, которые уже даже не скрывают, кто под ними», - выступил Киркоров еще до того, как Скорпион снял маску.

А вот Регина Тодоренко оставила себе право думать, что это женщина.

«Я шла сюда и думала, что там мужчина. Потом после первого номера я поменяла свое мнение и подумала: «Боже, какая сильная женщина! Она гениальна! Какие у нее гибкие связки! Какой гуттаперчевый ум! Как она дошла до этого?! Чтобы каждый раз исполнять так по-разному все композиции». И вот сейчас мне хочется сказать: вы уникальная женщина. Если вы женщина…» - высказалась Регина.