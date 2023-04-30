Умер звездный модельер Вячеслав Зайцев

Вечером 30 апреля стало известно, что в Москве скончался знаменитый звездный модельер Вячеслав Зайцев

Причиной смерти стало желудочное кровотечение. Дизайнера доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти: спустя пару часов после попадания в реанимацию он скончался.

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Зайцеву было 85 лет.

«Ушел из жизни Вячеслав Зайцев - человек огромного таланта, великий модельер, революционер в своем деле», - написала Светлана Бондарчук в Telegram.

Напомним, в последние годы жизни модельер страдал от тяжелой формы болезни Паркинсона. Вокруг него произошел ряд скандалов: поклонники были возмущены, почему пожилой стилист участвует в публичных мероприятиях, несмотря на тяжелое состояние.