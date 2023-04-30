«Хомяка можете выгнать, а меня никогда»: Анита Цой сменила костюм и добралась-таки до финала «Маски»

30 апреля в финале четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ, помимо четырех сильнейших участников, выступил приглашенный гость в костюме Аиста. Белая птица исполнила вместе с детьми песню Филиппа Киркорова «Пусть миром правит любовь», заставив исполнителя композиции встать с места. Ведущий отметил, что это подарок певцу в его день рождения.

Тимур Родригез узнал в Аисте Ираду Зейналову. Регина Тодоренко сослалась на «мультяшный» голос исполнительницы и предположила, что это актриса Ольга Кузьмина, которая недавно озвучила Чебурашку. Назывались также варианты Ани Лорак, Татьяна Буланова и Люся Чеботина. Киркоров и Воробьев высказались, что это Анита Цой, которая лишь недавно выбыла из проекта, сняв маску Хомяка. И оказались правы!