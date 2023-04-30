«Хомяка можете выгнать, а меня никогда»: Анита Цой сменила костюм и добралась-таки до финала «Маски»

Анита Цой совершила камбэк в «Маску». Фото: Global Look Press

Певица вернулась в шоу в маске Аиста.

30 апреля в финале четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ, помимо четырех сильнейших участников, выступил приглашенный гость в костюме Аиста. Белая птица исполнила вместе с детьми песню Филиппа Киркорова «Пусть миром правит любовь», заставив исполнителя композиции встать с места. Ведущий отметил, что это подарок певцу в его день рождения.

Тимур Родригез узнал в Аисте Ираду Зейналову. Регина Тодоренко сослалась на «мультяшный» голос исполнительницы и предположила, что это актриса Ольга Кузьмина, которая недавно озвучила Чебурашку. Назывались также варианты Ани Лорак, Татьяна Буланова и Люся Чеботина. Киркоров и Воробьев высказались, что это Анита Цой, которая лишь недавно выбыла из проекта, сняв маску Хомяка. И оказались правы!

Анита Цой держала интригу и после снятия маски. Фото: кадр из эфира канала НТВ

«А! Я почувствовал! Я узнал! Господи, хоть раз кого-то отгадал! Я сегодня гениален! – выкрикнул Филипп Киркоров, когда птица сняла маску. - Ты добралась до финала! Финалистка ты наша!»

«Вы, конечно, можете Хомяка-то выгнать, а меня никогда», - заявила Анита.

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Певицу дружно признали талисманом шоу «Маска». А она в ответ выдала поздравление Филиппу и заставила весь зал скандировать: «С днем рождения!»

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