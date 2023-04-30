«Я виртуоз в этом деле»: Киркоров заявил, что интим с ним забыть невозможно

Вечером 30 апреля – в день рождения Филиппа Киркорова – канал ТНТ покажет новый выпуск «Шоу Воли», главным героем которого стал король российской эстрады.
56-летний Филипп пожаловался комику, что после удаления из тела лишнего жира его шикарный гардероб теперь на три размера больше. Певец подтвердил свои слова, расстегнув ремень перед Павлом Волей и показав ему, насколько велики на самом деле его бирюзовые штаны.
Ведущий не смог не отметить, что артист шикарно выглядит. И это спровоцировало Киркорова немного похвалить себя.
«Меня вообще забыть невозможно. Кто один раз со мной был, потом не может этого забыть никогда! Потому что я виртуоз в этом деле. Я не только прекрасный вокалист, но я и сексуальный партнер номер один, чтоб ты понимал», - заявил Филипп во время записи передачи.
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Своими словами артист смутил Павла Волю и вызвал бурю восторга среди зрительниц в студии.
Смотрите полный выпуск «Шоу Воли» с Киркоровым - 30 апреля в 21:00 на канале ТНТ.