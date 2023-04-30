«Я виртуоз в этом деле»: Киркоров заявил, что интим с ним забыть невозможно

Вечером 30 апреля – в день рождения Филиппа Киркорова – канал ТНТ покажет новый выпуск «Шоу Воли», главным героем которого стал король российской эстрады.

56-летний Филипп пожаловался комику, что после удаления из тела лишнего жира его шикарный гардероб теперь на три размера больше. Певец подтвердил свои слова, расстегнув ремень перед Павлом Волей и показав ему, насколько велики на самом деле его бирюзовые штаны.

Ведущий не смог не отметить, что артист шикарно выглядит. И это спровоцировало Киркорова немного похвалить себя.