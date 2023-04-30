Румяная, белокурые волосы освещают личико золотым нимбом: как сейчас выглядит Лиза Галкина

Алла Пугачева поделилась свежими кадрами, запечатлев Лизу и Гарри на чемоданах. Двойняшки собрались навестить отца на гастролях во Франции. В Париже дети проведут всего три дня. При этом двойняшки приготовили огромный багаж, удивив именитую маму. В чемоданах подарки для шоумена Максима Галкина*.
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Поклонники умилились тому, как подросла и изменилась Лиза Галкина. Девочка все больше становится похожа на Аллу Борисовну. У Лизы густые блестящие локоны - белокурые волосы словно светящийся нимб освещают личико девочки. На щечках алеет румянец, кожа у Елизаветы бледная, почти прозрачная.
Дети Аллы Пугачевой - Лиза и Гарри в самолете летят в Париж. Фото: личный архив
«Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд. Ура!!» - ликует Пугачева.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.