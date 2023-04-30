Румяная, белокурые волосы освещают личико золотым нимбом: как сейчас выглядит Лиза Галкина

Алла Пугачева поделилась свежими кадрами, запечатлев Лизу и Гарри на чемоданах. Двойняшки собрались навестить отца на гастролях во Франции. В Париже дети проведут всего три дня. При этом двойняшки приготовили огромный багаж, удивив именитую маму. В чемоданах подарки для шоумена Максима Галкина*.

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Поклонники умилились тому, как подросла и изменилась Лиза Галкина. Девочка все больше становится похожа на Аллу Борисовну. У Лизы густые блестящие локоны - белокурые волосы словно светящийся нимб освещают личико девочки. На щечках алеет румянец, кожа у Елизаветы бледная, почти прозрачная.