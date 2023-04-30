«Голос ломкий, сухой»: охрипшая Пугачева выпроводила двойняшек Гарри и Лизу из дома — летят в Париж

Алла Пугачева поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, засняв домашнюю суету. Оказывается, дети шоумена Максима Галкина* собрались во Францию, навестить отца. Юморист заждался отпрысков в Париже. В этом городе двойняшки проведут мини-каникулы, всего три дня. Поедет ли с ними сама Примадонна, не ясно. Об этом Алла Борисовна умолчала. Зато певица охотно болтала с двойняшками за кадром, удивив поклонников ломким сухим голосом.
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«Куда собрались-то?» - спросила у двойняшек Алла.
«В Париж!» - скромно ответила маме Лиза.
А Гарри стал хвастаться перед мамой, какую технику он взял с собой: ноутбук, камеры и конечно же, смартфон, с которым паренек не расстается. Не забыл сынишка Примадонны и о подарке для отца.
«Что-то так и не поняла, летит ли с детьми Алла?», «Париж! Тоже захотелось», «Красота! Хорошо, когда есть такая возможность... Хоть от детей отдохнуть», «Тембр совсем не тот», «Голос ломкий, сухой», «Одни летят? Или с нянькой?» - не унимались поклонники.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.