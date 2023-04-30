«Голос ломкий, сухой»: охрипшая Пугачева выпроводила двойняшек Гарри и Лизу из дома — летят в Париж

Алла Пугачева поделилась в личном микроблоге свежими кадрами, засняв домашнюю суету. Оказывается, дети шоумена Максима Галкина* собрались во Францию, навестить отца. Юморист заждался отпрысков в Париже. В этом городе двойняшки проведут мини-каникулы, всего три дня. Поедет ли с ними сама Примадонна, не ясно. Об этом Алла Борисовна умолчала. Зато певица охотно болтала с двойняшками за кадром, удивив поклонников ломким сухим голосом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».