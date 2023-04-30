Елена Блиновская и ее муж оказались владельцами 40 земельных участков и 15 домов — крышесносные подробности

Елена Блиновская при ее баснословных доходах оказалась достаточно скромным владельцем недвижимости. Не то что ее супруг. В активах Алексея Блиновского по меньшей мере 40 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 50 футбольных полей! Также он владеет 15 квартирами и роскошным автопарком на десятки, если не сотни миллионов рублей.
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Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», в собственности Елены Блиновской дом, квартира, пара земельных участков и две иномарки. Другое имущество «исполнительница желаний», видимо, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, записала на членов семьи и, в первую очередь, на мужа.
От списка лотов, что есть в собственности Алексея Блиновского, глаза становятся шире. Муж марафонщицы владеет 40 земельными участками под различные нужды, их суммарная площадь 509 000 кв.м. Расположены они в Костромской и Ярославской областях, Адыгее, Ялте и в поселке Алушта.
Дома и квартиры, принадлежащие Алексею, также разбросаны по России. Таких у него 15: 14 по стране и одна квартира в столице.
Помимо прочего есть у Блиновского роскошный автопарк. В списке движимого имущества буквально все, о чем можно только подумать: мотоцикл «Harley-Davidson», снегоход, грузовичок «уазик фермер», гидроцикл и еще какое-то судно.
Но особая любовь мужа коуча — это джипы. Их у Алексея два: Mitsubishi Outlander (куплен в феврале 2023) и Jeep Wrangler.