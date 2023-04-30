«Люблю тебя без блесток»: Лолита подчеркнула преданность Киркорова, поздравляя певца с днем рождения

30 апреля свой день рождения (на съемках шоу «Маска») отмечает певец Филипп Киркоров. В 2023 году ему исполнилось 56 лет.

Своего давнего приятеля и коллегу по цеху в соцсетях поздравила 59-летняя артистка Лолита Милявская.

«Я знаю тебя разным, Филипп! Много лет! Где находится у тебя мотор, который не дает останавливаться не только тебе, но и всем, кто рядом? – написала певица в Telegram. - Я люблю тебя без концертных костюмов, без блесток, потому что знаю настоящую и очень преданную друзьям сущность!» «Ты не сможешь быть другим, но ведь поэтому и пять «кремлей» собралось с аншлагами».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Хотите увидеть праздничного Филиппа в очередном «королевском» образе – включайте финал шоу «Маска» на канале НТВ в 20:20.