«Становится все труднее»: звезда фильмов «Назад в будущее» заявил, что не доживет до 80 лет

Уже более 30 лет главная звезда кинотрилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс борется с болезнью Паркинсона и собирает деньги на поиск лекарства от этого недуга. В новом интервью 61-летний актер откровенной рассказал о своей жизни с заболеванием и возможной смерти.

«Вы не умираете от болезни Паркинсона. Вы умираете с болезнью Паркинсона… Я думал о смертности от этого недуга. Мне не будет 80», - поделился Майкл с ведущей шоу CBS Sunday Mornings.

Он добавил бороться с симптомами болезни ему все труднее с годами.

«Не буду врать, становится все труднее, становится все труднее… Каждый день тяжелее. Но это… Так оно и есть», - сказал артист.

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Напомним, диагноз ему поставили в 30-летнем возрасте. С годами Фокс все реже появляется в сериалах и телешоу, отдавая приоритет эпизодическим ролям и озвучиванию.