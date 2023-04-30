«Саша думает, что под маской Мандрила наш папа»: Рудковская поделилась, кто ее фаворит в финале «Маски-4»

Продюсер Яна Рудковская и ее сын Александр Плющенко появились на площадке, где пройдет финал четвертого сезона шоу «Маска» канала НТВ. Звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась своим прогнозом того, как закончится популярная передача.

«Конечно, мы болеем за Мамонтенка. Я не могла его не узнать по вокалу. Это Дима Билан, - рассказала Рудковская сайту Teleprogramma.pro. - А Саша думает, что под маской Мандрила наш папа. Пудель, на мой взгляд, это Лада Дэнс».

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Напомним, в финал четвертого сезона вышли маски Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион. Сама Рудковская тоже поучаствовала в шоу в костюме Лисенка, но выбыла еще в начале проекта.

Финальный эпизод канал НТВ покажет 30 апреля в 20:20.