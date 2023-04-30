«Спектакль «Анна Каренина» пройдет с его участием»: Авербух заявил невероятное о Костомарове — уже осенью

Друзья Романа Костомарова оптимистично смотрят на вещи. Товарищ по льду Илья Авербух и вовсе заявил невероятное: тренер ждет возвращения фигуриста на лед и его участия в спектакле «Анна Каренина». Он понимает бедственность положения Костомарова, но не может заставить себя думать иначе.

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Всего планируется запуск трех спектаклей: «Кармен», «Ромео и Джульетта» и «Анна Каренина». Если с первыми двумя все ясно, то последний вызывает у Авербуха вопросы.

«Я надеюсь, что осенью нам удастся показать пул всех спектаклей, потому что это будет юбилейный для меня год, 50-летие. <…> С "Анной Карениной" сложнее всего, потому что пока я не могу представить этот спектакль без участия Ромы. Но мы все понимаем, и я надеюсь, что он пройдет с его участием», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Тем временем дела у Романа Костомарова идут не так, как хотелось бы. Атлет добросовестно выполняет предписания врачей и не игнорирует физическую активность, но восстановить подвижность конечностей пока не удается.