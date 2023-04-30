«Жена рассекретила меня, оставались «перья»: певец IVAN – о шоу «Маска»

Певец IVAN (Александр Иванов) несколько дней назад был рассекречен на шоу НТВ «Маска» членами жюри Валерией и Алексеем Воробьевым.
Артист покинул проект как участник, но не оставил его в качестве болельщика. По словам звезды, он болеет за Мамонтенка.
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«Не знаю, кто под маской. Пусть это будет для меня сюрпризом. Мамонтенок – многогранный персонаж. И в роке, и в поп-музыке, и в опере чувствует себя как рыба в воде», - цитирует артиста Teleprogramma.pro.
Пока тайну Мамонтенка желают разгадать многие – персонаж действительно харизматичный. А IVAN признался, что лично его дома рассекретили.
«Жена, конечно, знала, что я Гусеница. Рассекретила меня, поскольку у меня на рукавах оставались «перья» от гусеницы. Когда меня рассекретили, конечно, расстроилась», - сказал артист.