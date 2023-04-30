«Снова видим Хюррем!»: Мерьем Узерли по-турецки покрылась платком — залезла на постель в туфлях

Мерьем Узерли и спустя 10 лет после съемок в сериале «Великолепный век» продолжает ассоциироваться у поклонников исключительно с Хюррем султан. Стоит только актрисе покрыть голову на турецкий манер платком, как фанаты заваливают ее комплиментами, сравнивая с фавориткой султана Сулеймана.

В гостиничном номере в Париже Мерьем Узерли предстала в образе Роксоланы, накинув на голову платок. При этом актриса с ногами залезла на постель, усевшись на белоснежных простынях даже не удосужившись снять обувь, чем немало удивила поклонников.

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