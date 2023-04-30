«Болею за Мамонтенка»: Диана Анкудинова дала прогноз на финал четвертой «Маски»

Победительница музыкальных шоу «Ты супер!» и «Шоумаскгоон», 19-летняя Диана Анкудинова поделилась своими прогнозами на финал четвертого сезона шоу «Маска» на канале НТВ.

«У меня нет предположений, кто победит. Сложно сказать, что решат жюри, зрители. Но я болею за Мамонтенка. Думаю, что это Дима Билан. Мандрил - Азиза, Скорпион - Маша Распутина, - рассказала вокалистка перед началом съемок финала. - По своему Горностаю (костюм Дианы, - Прим. авт.) скучаю. Видела, что он здесь ходил. Не успела сфотографироваться».

Девушка поделилась с Teleprogramma.pro, что ее саму скоро ждут концертные поездки на Дальний Восток. Также она готовится к записи альбома.

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Напомним, что финал четвертой «Маски» выйдет на канале НТВ 30 апреля в 20:20.