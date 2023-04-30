Маша верхом на чемодане, а мама тянет багаж! Кудрявцеву подловили с дочкой в аэропорту

Лера Кудрявцева не только примерная жена, но и замечательная мама. Своей дочке Маше телеведущая уделяет максимум своего внимания. Жена хоккеиста Игоря Макарова во всем угождает наследнице, балуя ее, как принцессу.

Если у Марии устанут ножки, ее тут же возьмут на ручки. Ну или посадят верхом на большой чемодан на колесиках. Именно такое видео появилось в микроблоге Леры Кудрявцевой. Ее дочка гордо восседала на чемодане, а телеведущая катила тяжелый багаж. Как говорится своя ноша не тянет.

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