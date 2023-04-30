Звезда «Игры престолов» намекнул, что станет следующим Джеймсом Бондом

Актер из «Игры престолов» Ричард Мэдден выложил в социальную сеть видео, как они с коллегой по новому сериалу «Цитадель» Стэнли Туччи пьют коктейль. Казалось бы, что здесь особенного, но подписчики британского артиста сразу отметили, что в бокалах у мужчин мартини с лимонной цедрой – любимый напиток Джеймса Бонда.
Многие восприняли это, как намек на то, что 36-летний Ричард получил роль агента 007. Он действительно не раз фигурировал в списках актеров, которые могут прийти на смену Дэниелу Крейгу.
Стэнли Туччи и Ричард Мэдден пропустили по коктейльчику. Фото: соцсети
Вот какие комментарии зрителей появились под роликом:
«Я не знаю, как выглядят напитки, но если это Ричард Мэдден, пьющий мартини, который взболтали и не размешивали… Я бьюсь головой о крышу от волнения».
«Новые Бонд и Кью?!»
«Вот он, новый Джеймс Бонд».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Действительно ли роль агента 007 достанется Роббу Старку из «Игры престолов», покажет время. Напомним, Ричард Мэдден также известен по сериалам «Медичи», «Телохранитель» и кинокомиксу «Вечные» от Marvel.