Звезда «Игры престолов» намекнул, что станет следующим Джеймсом Бондом

Ричард Мэдден. Фото: Global Look Press

Ричард Мэдден - один из кандидатов на замену Дэниелу Крейгу.

Актер из «Игры престолов» Ричард Мэдден выложил в социальную сеть видео, как они с коллегой по новому сериалу «Цитадель» Стэнли Туччи пьют коктейль. Казалось бы, что здесь особенного, но подписчики британского артиста сразу отметили, что в бокалах у мужчин мартини с лимонной цедрой – любимый напиток Джеймса Бонда.

Многие восприняли это, как намек на то, что 36-летний Ричард получил роль агента 007. Он действительно не раз фигурировал в списках актеров, которые могут прийти на смену Дэниелу Крейгу.

Стэнли Туччи и Ричард Мэдден пропустили по коктейльчику. Фото: соцсети

Вот какие комментарии зрителей появились под роликом:

«Я не знаю, как выглядят напитки, но если это Ричард Мэдден, пьющий мартини, который взболтали и не размешивали… Я бьюсь головой о крышу от волнения».

«Новые Бонд и Кью?!»

«Вот он, новый Джеймс Бонд».

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Действительно ли роль агента 007 достанется Роббу Старку из «Игры престолов», покажет время. Напомним, Ричард Мэдден также известен по сериалам «Медичи», «Телохранитель» и кинокомиксу «Вечные» от Marvel.

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