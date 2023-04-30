Звезда «Игры престолов» намекнул, что станет следующим Джеймсом Бондом

Актер из «Игры престолов» Ричард Мэдден выложил в социальную сеть видео, как они с коллегой по новому сериалу «Цитадель» Стэнли Туччи пьют коктейль. Казалось бы, что здесь особенного, но подписчики британского артиста сразу отметили, что в бокалах у мужчин мартини с лимонной цедрой – любимый напиток Джеймса Бонда.

Многие восприняли это, как намек на то, что 36-летний Ричард получил роль агента 007. Он действительно не раз фигурировал в списках актеров, которые могут прийти на смену Дэниелу Крейгу.