У Елены Блиновской хотят отобрать заграничную недвижимость

Коуч Елена Блиновская из-за мутных схем с доходами подписала себе приговор: звезде соцсетей предстоит не только вернуть многомиллионный долг государству, но и ответить за свои деяния в суде. С учетом того, что вменяют блогерше — уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей и отмывание средств преступным путем — ей может светить семь лет тюрьмы.

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Расследование уголовного дела в активной фазе, и сейчас решительно взялись за имущество инстадивы. Если у Блиновской найдется недвижимость за границей, то ее могут конфисковать. Есть вероятность, что у грозы соцсетей есть имущество в популярном среди россиян ОАЭ.

Накануне Россия направила в Эмираты международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогерши. Установленную недвижимость планируют отобрать в счет погашения ущерба.

По материалам ТАСС