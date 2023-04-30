«На века»: стал известен шикарный подарок, который сделала Королева Тарзану – 22 года любви

Певица Наташа Королева отмечает со своим мужем Тарзаном 22-летие любви. Они отсчитывают эту дату со дня их первого свидания, когда танцор угощал артистку на своей съемной квартире абрикосовым вареньем. Поэтому в их семье этот праздник так и называется «День абрикосового варенья».

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«Я Сергею сделаю подарок на века. Подарю ему свою новую песню – «Обниму тебя счастьем». Я надеюсь, что она станет гимном не только нашей семьи, но и всех влюбленных», - поведала Королева журналистам КП.

Сама же певица ждет от своего мужа какой-то спонтанный подарок, которые у него хорошо получаются. Наташа не скрыла, что песню уже послушать мужу, и он остался очень доволен.

Секретом своего прочного брака она считает привычку постоянно обниматься с любимым. Она убеждена, что это заряжает их отношения энергией и не даем им расстаться.