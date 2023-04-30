«Скорее отмыться»: Юлия Королева мечтает, чтобы о ней не вспоминали как о жене Гуфа

Модель Юлия Королева начала новую жизнь, где воспитывает дочь Тину без помощи отца девочки – рэпера Гуфа.

Королева рассказала, что с ней все в порядке. Она вовсю погрузилась в работу и теперь хочет скорее забыть период жизни, связанный с Гуфом. Юлия не желает, чтобы с ней ассоциировался исполнитель.

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