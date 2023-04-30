«Скорее отмыться»: Юлия Королева мечтает, чтобы о ней не вспоминали как о жене Гуфа

Юлия Королева и Гуф. Фото: соцсети 

Экс-избранница скандального рэпера рассказала о планах на будущее.

Модель Юлия Королева начала новую жизнь, где воспитывает дочь Тину без помощи отца девочки – рэпера Гуфа.

Королева рассказала, что с ней все в порядке. Она вовсю погрузилась в работу и теперь хочет скорее забыть период жизни, связанный с Гуфом. Юлия не желает, чтобы с ней ассоциировался исполнитель.

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«Если кто-то не понял, с моей головой пока все в порядке. Я планирую только быстрее сделать что-то грандиозное, чтобы скорее отмыться от этих ассоциаций. Примитивные методы – это не про меня», – отметила Королева в личном микроблоге.

Напомним, ранее Юлия Королева резко ответила Гуфа, который пообещал помогать дочке, несмотря на развод с ее мамой.

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