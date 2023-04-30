«Отношения с абьюзером? И такое было»: Ани Лорак сделала честное заявление о личной жизни

Исполнительница Ани Лорак призналась, что пострадала от отношений с абьюзером.
Лорак рассказала, как незаметно «растворилась» в человеке. А он начал ею манипулировать.
«Отношения с абьюзером? И такое было в моей жизни. Надо любить себя. Мы влюбляемся, растворяемся в человеке, и уже не видим эту черту, когда он начинает обижать. Ищем такому поведению оправдание, но на самом деле тут надо резко реагировать», – отметила Лорак.
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При этом Лорак не рассказала, кого она называет абьюзером.
«Если есть позывной какой-то агрессии, унижения, нужно сказать: «Дорогой, я, конечно, тебя люблю, но я заслуживаю уважения». Особенно, когда начинают увиливать и говорить, что вы все утрируете. Меня надо лелеять, беречь и смотреть с воодушевлением!», – добавила артистка в беседе с woman.ru.