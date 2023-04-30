«Отношения с абьюзером? И такое было»: Ани Лорак сделала честное заявление о личной жизни

Исполнительница Ани Лорак призналась, что пострадала от отношений с абьюзером.

Лорак рассказала, как незаметно «растворилась» в человеке. А он начал ею манипулировать.

«Отношения с абьюзером? И такое было в моей жизни. Надо любить себя. Мы влюбляемся, растворяемся в человеке, и уже не видим эту черту, когда он начинает обижать. Ищем такому поведению оправдание, но на самом деле тут надо резко реагировать», – отметила Лорак.

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