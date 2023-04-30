«Я только до себя дорвалась»: Ида Галич заявила, что не хочет отношений

«Конечно же, если я скажу, что вообще не нуждаюсь в любви и ласке, то буду лукавить. Иногда вечером под бокал вина мне хочется почувствовать себя самой любимой и самой желанной. Рядом остался человек, который меня всегда поддерживает, но заходить в какое-то серьезное поле, тем более называть себя девушкой чьей-то я вообще не хочу», – призналась Галич.