«Я только до себя дорвалась»: Ида Галич заявила, что не хочет отношений

Бизнесвумен Ида Галич рассказала о своей личной жизни.
Блогер призналась, что сейчас рядом с ней есть мужчина, который не требует от нее серьезных отношений. И такой расклад нравится Иде. Последние отношения вымотали ее.
«Конечно же, если я скажу, что вообще не нуждаюсь в любви и ласке, то буду лукавить. Иногда вечером под бокал вина мне хочется почувствовать себя самой любимой и самой желанной. Рядом остался человек, который меня всегда поддерживает, но заходить в какое-то серьезное поле, тем более называть себя девушкой чьей-то я вообще не хочу», – призналась Галич.
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«И наверное, еще год не захочу, потому что я только до себя дорвалась – я такая интересная женщина! Я привыкла быть в отношениях, так почему же я не привыкла строить отношения сама с собой?», – процитировали Иду starhit.ru.