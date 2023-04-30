«Мы это все категорически не любим»: дочь Екатерины и Александра Стриженовых рассказала о предстоящей свадьбе

Александра Стриженова отметила, что для нее родители – настоящий пример для подражания в делах семейных.

«Лучшая пара – это мои родители, которые уже 35 лет в браке. Папа всегда говорит, что как в 14 лет он смотрел влюбленными глазами на маму, так и сейчас смотрит», – заключила Стриженова в программе «Ты не поверишь» на НТВ.