«Мы это все категорически не любим»: дочь Екатерины и Александра Стриженовых рассказала о предстоящей свадьбе

Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Сашей. Фото: соцсети 

Наследница телеведущего и актера станет женой Антона Чурекова, с которым встречается со школьного времени.

Младшая дочь знаменитостей Екатерины и Александра Стриженовых готовится к свадьбе. Выпускница МГУ поделилась тем, как протекают сборы на торжество.

Свадебное платье Александры Стриженовой готовит тетя знаменитости и модельер Виктория Андреянова.

«Оно очень камерное. Виктория называет его кафедральное, вот такой термин употребим», – отметила Стриженова.

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«Нам больше и не надо, мы хотим разделить это событие с самыми близкими, без какого-либо лишнего пафоса. Мы это все категорически не любим. Свадьба дело нервное, но совершенно приятное. Всем невестам советую расслабиться и получать удовольствие», – пожелала Стриженова.

Александра Стриженова отметила, что для нее родители – настоящий пример для подражания в делах семейных.

«Лучшая пара – это мои родители, которые уже 35 лет в браке. Папа всегда говорит, что как в 14 лет он смотрел влюбленными глазами на маму, так и сейчас смотрит», – заключила Стриженова в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

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